Haberler » Güncel » Karabük'te 1'i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendi - Haber

Karabük'te 1'i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1'i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

12.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:55Karabük'te 1'i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendi
'ün ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1'i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kirkille Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Ev sahibi ve misafirlerinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan dolayı karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri ve misafirleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1 yaşındaki Asya Zeynep Kırık ile Bayram Aykut, Nazife Aykut, Abdullah Uysal, Hanım Yirmibeş ve Yeter Kırık hastaneye kaldırıldı.
Mantardan zehirlenen 1'i bebek 6 kişinin tedavisi sürüyor.
(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:18 Conte-Merkel görüşmesi
09:18 Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi
09:11 Elazığ'a Eko Köy projesi
09:16 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu...
09:16 Komşu tarafından darp edilen kadın gözyaşlarına boğuldu
08:54 İBB Sözcüsü Ongun, 2020 su fiyatlarına neden zam yapıldığını 3 maddeyle açıkladı
08:44 Ali Babacan, yeni partisini aralık sonuna kadar kuracak
08:27 Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 7 kritik başlık bulunuyor
08:04 İki kadın sürücünün yol verme kavgası karakolda bitti
08:01 AB ve üç ülkeden İran'a çağrı: Nükleer anlaşmaya uy ya da yaptırımları göze al
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 09:20:21