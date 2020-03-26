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Karabük'te 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı

Karabük'te otomobilin ağaca çarptıktan sonra şarampole uçtuğu ve 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:46
Karabük'te 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı
Karabük 'te otomobilin ağaca çarptıktan sonra şarampole uçtuğu ve 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gece, Kapullu ile Cumhuriyet Mahallesi arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında Harun Değirmenci idaresindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak 5 metreden şarampole uçmuştu. Kazada camdan fırlayarak otomobilin altında kalan Bircan Değirmenci hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte bulunan 2 kişi yaralanmıştı.

Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen sürücü Harun Değirmenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, 3. Sayfa

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