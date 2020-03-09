Karabük'te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı
Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.
09.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:22
Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gece saatlerinden itibaren güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 Km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 Km/saat) beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Oluşabilecek fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gece saatlerinden itibaren güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 Km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 Km/saat) beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Oluşabilecek fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Karabük'te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı
Etiketler : Karabük Valiliği, Karabük, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı