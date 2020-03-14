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Karabük'te 2 ev alev alev yandı

Karabük'te 2 ev alev alev yandıKARABÜK'te, Şenol Korkut'a ait tek katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı.

14.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:55
Karabük 'te 2 ev alev alev yandı
KARABÜK'te, Şenol Korkut 'a ait tek katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılmaz hale geldi.
Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde Şenol Korkut'a ait tek katlı evde gece saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yanındaki İbrahim Ulusoy'a ait eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Karabük'te 2 ev alev alev yandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Karabük, Korkut, Güncel

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