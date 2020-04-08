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Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı

Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı.

08.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:11
Karabük 'te 2 mahalle karantinaya alındı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı. Safranbolu'ya bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantina 14 gün sürecek. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallelerinde Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Nisan saat 18.00'dan 22 Nisan saat 24.00'a kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır." Karabük’te 2 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Karabük, Güncel
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