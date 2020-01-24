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Karabük'te 209 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

24.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:46Karabük'te 209 köy yolu ulaşıma kapandı
'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 209 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, Merkezde 20, ilçesinde 54, Eskipazar ilçesinde 30, Ovacık ilçesinde 40, Safranbolu ilçesinde 40 ve Yenice ilçesinde 25 köy yolunun ulaşıma kapanırken, 12 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon ve 5 pikap ile çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdare Genel Sekterliği sabahın ilk ışıkları ile yapılan çalışmalar kapsamında merkez dahil 29 köy yolunun ulaşıma açıldığını ve halen bin 427 kilometre uzunluğunda 209 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu da kaydedildi. - KARABÜK

Karabük, Eflani, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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