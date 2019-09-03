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Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı

Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı.

03.09.2019 23:22 Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar sonucu Karabük Belediyesine ait çöplüğe operasyon düzenledi.
Operasyonda, çöplükte bulunan barakalarda kalan 22 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbar üzerine jandarmanın operasyon düzenlediğini söyledi.
Göçmenlerin, çöplükte ayrıştırma işi yapan müteahhit firmada çalıştıklarını iddia ettiğini belirten Gürel, yapılan incelemenin ardından göçmenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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