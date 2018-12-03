Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İçin Tören Düzenlendi

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40

Karabük'te 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla kent meydanında tören düzenlendi.Törene İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, engelli öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Kent Meydanı Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunun ardından işaret dili ile İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, 1993 yılı Mart Ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 3 Aralık Günü'nün tüm dünyada engellileri topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlara eşit ölçüde sağlanması için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulduğunu söyledi.Yılmaz, her yıl olduğu gibi 3 Aralık Dünya Engeller Gününü farklı etkinliklerle ele aldıklarını ifade ederek, "Birçok özel eğitim kurumlarında, bakanlıklarda, televizyonlarda etkinlikler yapılmaktadır. Engelliler için kurulmuş dernekler, federasyonlar ve üst düzey örgütleri bugünün çerçevesinde toplumu bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Her insanın bir engelli adayı olduğunu düşünürsek yaptığımız çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır" diye konuştu.Konuşmanın ardından tören sona erdi. - KARABÜK