Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındı

Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındıKARABÜK'te, 3 katlı bina, birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından izolasyona alındı.

24.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:50
Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındı
KARABÜK'te, 3 katlı bina, birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından izolasyona alındı.
Karabük Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karabük Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine binanın izolasyona alınmasına karar verdi. Polis ekibi, binanın yanında önlem alırken, izolasyon 5 Temmuz günü son bulacak. Karabük Valiliği apartmanın izolasyona alınmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman bloğunda birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesi vakaların temaslarının da bulunması nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığının korunması, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 23 Haziran 17.00'den 5 Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınması ve izolasyon şartlarına uygun her türlü tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." Karabük’te 3 katlı bina izolasyona alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük Valiliği, Karabük, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Danıştay’dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Beşiktaş’la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler››Güncel››Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:17: İran'da yaklaşık 7 bin tavuk üreticisi iflas etti - Haber 17:17: Filistin Devlet Başkanı: "Filistin topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz" - Haber 17:17: Son dakika haberi: Kırıkkale'de "sosyal mesafe" kuralına uymayanlara para cezası - Haber 17:15: CHP İzmir eski İl Başkanı Karataş'tan Soyer'e 'para ve bayrak' tepkisi - Haber 17:15: Son Dakika | Kayseri'de "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" - Haber 15:43: Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı - Magazin 15:42: Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm - Haberler 15:24: Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi - Haber 14:30: Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi - Haber 21:47: Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi - Haberler