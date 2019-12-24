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Karabük'te 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Karabük'te 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

24.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:09 Karabük'te 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
'te 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenenlerden birinin Diyanet-Sen Karabük Şube Başkanı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi'nde oturan Fazlı Özçelik (51) ile eşi Fatma Özçelik (47) ve kayınvalidesi Hamiyet Topsakaloğlu (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark etti.

Fazlı Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerine verirken, 3 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oksijen tedavisi uygulanan üç kişinin kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.

Karbonmonoksitten zehirlenenlerden Fazlı Özçelik'in Diyanet-Sen Karabük Şube Başkanı olduğu belirlendi. - KARABÜK

Diyanet Sen, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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