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Karabük'te 4 çift, Sevgililer Günü'nde evlendi

KARABÜK'te, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çift, dünyaevine girdi.

14.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:45Karabük'te 4 çift, Sevgililer Günü'nde evlendi

KARABÜK'te, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çift, dünyaevine girdi. Ömer Şen ve Seda Bakırcık, özel gün olmasını istedikleri için 14 Şubat'ta evlendiklerini söyledi.

Sevgililer Günü'nü daha özel hale getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak, Belediyesi Nikah Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen 4 çiftten Ömer Şen ve Seda Bakırcık'ın nikahı, Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyıldı. Bugünü özellikle seçtiklerini söyleyen Ömer Şen, "Bugün evlenmeyi özellikle seçtik. Bizim için hatırlanabilecek, her zaman özel olarak kutlanabilecek bir gün olsun istedik. Bu yüzden bugünü tercih ettik" dedi.Seda Bakırcık ise "Evlendik, mutluyuz. Özel bir gün, bilerek seçtik" diye konuştu.



Sevgililer Günü, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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