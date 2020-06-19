Karabük'te 40 gün sonra Covid-19'dan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Karabük'te yeniden görülmeye başlanan korona virüs'ten (Covid-19) hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te 40 gün sonra Covid-19'dan 1 kişi daha hayatını kaybetti
19.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:42
Karabük'te yeniden görülmeye başlanan korona virüs'ten (Covid-19) hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

En son 40 gün önce ölüm vak'asının olduğu Karabük'te bugün hayatını kaybeden 1 kişi ile korona virüsten ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.

Ankara'da bir hastanede tedavi gören babasını ziyarete gittikten sonra rahatsızlanan ve yapılan testlerde korona virüs sonucu pozitif çıkan Alaattin Akın (53), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır entübe olarak yoğun bakımda tedavisi süren Akın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. En son 13 Mayıs'ta korona virüsten dolayı ölümün gerçekleştiği kentte 40 sonra virüsten dolayı ölüm meydana geldi. Böylelikle kentte korona virüsten dolayı ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.

Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden Alaattin Akın'ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Akın'ın, 8 Haziran'da sosyal medya hesabından hastane içinden çektiği ve altına 'Mesafeli sonuç bekleme' diye yaptığı paylaşımı ise dikkat çekti.

"Vak'a sayıları düşüşe geçti"

Öte yandan, Karabük'te son 3 haftada Covid-19 vak'asında 76 kişi tespit edilmişti. Testleri pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 30 kişi taburcu edilirken, bir kişi hayatını kaybetti, 45 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Karabük, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Haber
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Haberler››Güncel››Karabük'te 40 gün sonra Covid-19'dan 1 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:01: Kars'ta hortum korkuttu - Haber 16:00: Iğdır Valisi Sıraibrahim, görevine başladı - Haber 16:00: BÜYÜKADA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU - Haber 15:59: Son Dakika: Kayseri'de kurt saldırısında yaralanan Eylül, taburcu edildi - Haber 15:59: Sultanahmet Camii'nde Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı - Haber 15:47: Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı - Haber 15:32: Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak - Ekonomi 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin 15:17: Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı - Haber 14:49: Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı - Haberler