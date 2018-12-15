Karabük'te 5 Gol

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor
sahasında Denizlispor
'a 3-2 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ kanattan içeriye yerden gönderilen ortada savunmadan dönen topu ceza sahası içinde önünde bulunan Recep Niyaz
'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 15. dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ziya'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2 23. dakikada ara pasla ile sol kanatta topla buluşan Burak Çalık
, çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3 25. dakikada sol kanattan gelişen atakta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-3 46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un geriye doğru pasında Berk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
KÜNYE
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Emre Malok xx, Oğuz Kaan
Çalışer xx, Murat Altan xx Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Ali Kemal
xx, Abdullah xx, Berk xx, Batuhan xx (Arif dk. 73 xx), Emre xx, Ahmet xx, Hüseyin xx, Yusuf xx Yedekler: Ferhat, Doğukan, Toykan, Sezer, Fatih Kızılay
, Melih Teknik Direktör: Taner Öcal Denizlispor: Stackhowiak xx, Taha Can
xx, Deniz Vural
xx, Ziya Alkurt xx, Mehmet Akyüz
x (Tisdell dk. 44 x), Recep Niyaz xx, Burak Çalık xx (Seddar dk. 87 ?), Furkan Şeker
xx,, Kerem Can
xx, Abdülkerim Bardakcı
xx, Mbamba xx (dk. 46 Burak Altıparmak
xx) Yedekler: Asil Kaan, Muhammed, Gökhan, Cenk Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Yusuf (dk. 25), Berk (dk. 46) (Karabükspor), Recep Niyaz (dk. 3), Ziya Alkurt (dk. 15), Burak (dk. 23) (Denizlispor) Sarı kartlar: Ali Kemal, Berk, Batuhan, Emre, Yusuf, Ahmet (Karabükspor), Recep Niyaz (Denizlispor)
(Çetin Uzunkara - Fatih Ünlü
- Yasin Erdem/İHA)
Kardemir Karabükspor,Recep Niyaz,Denizlispor,Karabükspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:21