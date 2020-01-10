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Karabük'te 558 parça tarihi eser ele geçirildi

Karabük'te düzenlenen operasyonda 558 tarihi eser ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:20Karabük'te 558 parça tarihi eser ele geçirildi
'te düzenlenen operasyonda 558 tarihi eser ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak kazı sonucu bulunan tarihi eserlerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bir otomobile operasyon düzenleyen ekipler, 529 sikke, 15 yüzük, 10 küpe ve çeşitli takı, iki ok ucu, iki obje ve 5 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Otomobilde gözaltına alınan Y.C. ve E.Ö'nün tarihi eserleri satmayı planladığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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