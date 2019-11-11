Haberler » Güncel » Karabük'te 67 bin 700 fidan toprakla buluştu - Haber

Karabük'te 67 bin 700 fidan toprakla buluştu

TÜRKİYE'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında Karabük'te de 67 bin 700 fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:25Karabük'te 67 bin 700 fidan toprakla buluştu

TÜRKİYE'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında 'te de 67 bin 700 fidan toprakla buluştu. Karabük Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Vali Fuat Gürel," İnşallah gelecek nesillere çok güzel bir bırakırken, yeşil bir Türkiye'yi de bırakmış olacağız. Onlara ne yapsak azdır. Onlar ne kadar iyi yetiştirilirse, onlara ne kadar güzel bir ülke bırakırsak onlarda ondan sonraki geleceklere daha iyi iletmiş olacaklar"dedi. Konuşmaların ardından Vali Gürel ve beraberindekiler kampüste 600 fidan dikti. İl genelinde ise 67 bin 700 fidan toprakla buluşmuş oldu.



Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Türkiye, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33 Ağaç dikme seferberliğine üniversite
16:28 Vali Yaman, kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
16:32 Alaköprü Barajı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu
16:27 2020 dönemi hac kayıtları başladı
16:27 Geleceğe nefes için 5 bin fidan toprakla buluştu
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:34:07