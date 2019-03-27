Karabük'te 734 Sandıkta 178 Bin Seçmen

Karabük
'te 177 bin 920 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
734 sandığın kurulacağı Karabük'te Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Karabük'teki vatandaşlar, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 11 bin 974 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Karabük'te 177 bin 920 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Karabük'teki seçmen sayısı 11 bin 974 arttı.
Karabük'te kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 745 sandık kurulurken, bu seçimlerde 734 sandık kurulacak.
En fazla seçmen Karabük Merkez
'de
Karabük'te en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Karabük Merkez'de. 89 bin 17 kayıtlı seçmenin bulunduğu Karabük Merkez'de 289 sandık kurulacak.
Karabük Merkez'den sonra ikinci sırada 192 sandık ve 46 bin 398 seçmenle Safranbolu
, üçüncü sırada da 80 sandık ve 18 bin 41 seçmenle Yenice
geliyor.
45 sandık ve 5 bin 159 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Ovacık
'ta olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
Karabük, Güncel
| İlçe
| Sandık sayısı
| Seçmen sayısı
| Eflani
| 62
| 8 bin 211
| Eskipazar
| 66
| 11 bin 94
| Karabük Merkez
| 289
| 89 bin 17
| Ovacık
| 45
| 5 bin 159
| Safranbolu
| 192
| 46 bin 398
| Yenice
| 80
| 18 bin 41
Kaynak: AA