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Karabük'te "Abdülhamid döneminde savunma sanayisi" konferansı

Araştırmacı-yazar ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, 2. Abdülhamid döneminde silahlanma stratejisinin barış üzerine kurgulandığını belirtti.

04.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:00Karabük'te
Araştırmacı-yazar ve Türk Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, 2. Abdülhamid döneminde silahlanma stratejisinin barış üzerine kurgulandığını belirtti.
Yorulmaz, Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda "2. Abdülhamid'den 1. Dünya Savaşı'na Savunma Sanayisi ve Dış Politika İlişkisi" isimli konferans verdi.
2. Abdülhamid'e "Ulu Hakan" ve "Kızıl Sultan" dendiğini anımsatan Yorulmaz, tarihte bu kadar uç unvanlara sahip başka bir padişahın olmadığını ifade etti.
"Kızıl Sultan" ifadesinin yerli olmadığına dikkati çeken Yorulmaz, "O dönemin Fransız basınına bakarsanız 2. Abdülhamid 'Kızıl' olarak ifade edilir. 2. Abdülhamid'in takip ettiği politikalar muhtemelen çok büyük rahatsızlıklar doğurmuştur. Zaten Fransa'nın özellikle Almanya ile girmiş olduğu yarışta Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü bir müttefik olarak bölgede kurduğu ilişkiler, Fransa'yı o dönem için çok rahatsız etmiştir." diye konuştu.
Yorulmaz, 2. Abdülhamid'in, Osmanlı modernleşmesinin son dönem mimarı olduğunu, bugün kullanılan birçok tesis ve binanın mimarı olan modern Osmanlı projesine birçok insandan daha çok sahip çıktığını ifade etti.
"Abdülhamid barışı sağlamak için silahlandı"
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin bütün askeri bilgilerine sahip olduğunu aktaran Yorulmaz, Osmanlı'nın savaşa Almanya'nın yanında girmesinin bir mecburiyet olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Savunma sanayisindeki şiddetli bağımlılığın Osmanlı'yı Almanya ile savaşa sürüklediğini anlatan Yorulmaz, "Okuduğum bütün hatıratlar ve arşiv belgelerine göre 2. Abdülhamid, silahlanma stratejisini barış üzerine kurgulamış, savaşmamak için silahlanmıştı. Çünkü savaş barışta kazanılır. Abdülhamid barışı sağlamak için silahlandı." şeklinde konuştu.
Konferans sonunda Yorulmaz, okurları için "Büyük Savaşın Kara Kutusu" kitabını imzaladı.

Kızılay, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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