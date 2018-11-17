17 Kasım 2018, 19:35
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Karabük'te Açıkgöz Dönemi Bitti, Öcal Dönemi Başladı

Karabük

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, teknik direktör Levent Açıkgöz ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir çalıştıkları  Açıkgöz ile anlaşarak yolları ayırdıklarını söyledi.
Teknik direktör Açıkgöz'ün en zor anlarında yanlarında olduğunu  belirten Yüksel, "Ancak bir kan değişikliğine de ihtiyacımız var. Ekonomik açıdan  verdiğimiz mücadelenin sportif açıdan bir karşılığı olmalı. Hocamız da bu  görüşümüze katıldı ve bir karar aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Levent  hocamıza her zaman ihtiyacımız var ve her zaman bizde bir yeri var. Bunu kendisi  de biliyor." diye konuştu.
Taner Öcal'la 1,5 yıllık anlaşma
Takımın başına geçecek ismi belirlemek için çalışma yaptıklarını ve  birçok teknik direktör arasından Taner Öcal'ı tercih ettiklerini aktaran Yüksel, "Taner Öcal hocamızla her konuda anlaştık. Hafta sonu olduğu için sadece resmi  imzalar kaldı. Bir aksilik çıkmaması halinde pazartesi günü 1,5 yıllık sözleşme  imzalayacağız." ifadelerini kullandı.
  

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