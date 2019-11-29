Karabük'te açıkta akaryakıt satışı yasaklandı

Karabük'te, zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği ve terör örgütünün eylem sürecini artırmaya çalıştığı bu günlerde huzur ortamını bozmak için özellikle provokatif nitelikli eylemlerde kullanılan molotof bombası yapmak ve muhtemel güvenlik zafiyeti oluşturmak için bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz gibi yanıcı madde tedarik etmeye çalıştığının bir gerçek olduğu belirtildi.

Karabük sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bidon ve şişe gibi kaplarla açıkta akaryakıt satışına düzenleme getirilmesinin amaçlandığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karabük il sınırları içinde zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklanmıştır.

İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, açıktan zorunlu hallerde bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisi alınacak, fotokopinin arka yüzüne kendi el yazısıyla adres ve telefon bilgileri yazılacak, yakıtı alış sebebi de belirtilerek imzalanacak, ayrıca firma yetkilisinin erişebileceği, gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek ve firma yetkilisi tarafından akaryakıtın verilmesine müteakip ivedilikle bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine/Jandarma Karakol Komutanlığına fiziki olarak veya digital ortamda (mail, WhatsApp v.b. gibi usullerden biriyle), bildirilecektir, gerekli görülen hallerde denetlenebilecektir."