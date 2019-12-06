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Karabük'te "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kutlandı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

06.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:05Karabük'te
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezinde 112 Acil Sağlık Sisteminin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla ve '01 - 07 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında program düzenlendi. Programda Acil sağlık hizmetlerinin önemi, çalışan personelin moral ve motivasyonunu arttırmak, 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesini sağlamak ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kurum müdürleri, 112 Acil Servis çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Sağlık çalışanlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan sınır ötesi harekatlarda görev alan sağlık personellerine Vali Gürel tarafından teşekkür belgesi verildi. - KARABÜK

İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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