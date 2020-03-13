Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
13.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:12
Karabük 'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bartın istikametine giden Tuncay İşözen yönetimindeki 78 BA 121 plakalı otomobil, Tayyip köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza yerinde ölen sürücünün cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bartın istikametine giden Tuncay İşözen yönetimindeki 78 BA 121 plakalı otomobil, Tayyip köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza yerinde ölen sürücünün cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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