Haberler » Güncel » Karabük'te AK Parti delege seçimi tamamlandı - Haber

Karabük'te AK Parti delege seçimi tamamlandı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.

08.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:58Karabük'te AK Parti delege seçimi tamamlandı
AK Parti İl Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.
İl Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimlerinde 400 delege belirlendi.
AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, olağan kongre öncesinde demokratik bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.
Teşkilat olarak demokrasi adına örnek bir seçimi daha geride bıraktıklarını belirten Altınöz, şunları kaydetti:
"Parti üyelerimiz sandığa giderek özgür iradeleri ile delege seçimlerini yapmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bu delege seçimlerimiz de sükunet içerisinde ve yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ve delegelerimizin yoğun katılımı partimize ne derece sahip çıkıldığının önemli bir göstergesidir. Bu da bizi son derece mutlu etmektedir. Bütün üyelerimizi delege seçimleri konusunda bilgilendirdik."

AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Haber
18:15 Günün özeti - Haber
18:12 Danıştay Üyesi Gürsel Özkan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım öğrencilerle buluştu - Haber
18:11 İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı - Haber
18:11 Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
8.12.2019 18:21:40