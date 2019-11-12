Haberler » Güncel » Karabük'te altyapı çalışmaları - Haber

Karabük'te altyapı çalışmaları

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

12.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:34Karabük'te altyapı çalışmaları
Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin kentin geleceği için alt yapı çalışmalarına 5000 Evler Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi. Vergili, "5000 Evler Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgelerinde alt yapı çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Alt yapı çalışmalarımız sadece yeni yerleşim bölgelerinde değil, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecektir. Amacımız Karabük'ün geleceğine kalıcı çözümler üretmektir" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Kocaeli'de ceza yazılan ehliyetsiz sürücü motosikleti yaktı
19:16 Karabük'te ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı
19:16 Antalya'da eğitime hayırsever desteği
19:15 Çobanı ayı saldırısından köpekleri kurtardı
19:15 Selim Soydan: "Bu takım Şenol Güneş'in eseri"
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 19:19:14