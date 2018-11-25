Karabük'te Amatör Maçlarda Kavga

Karabük
'te amatör kümede oynanan iki karşılaşmada taraftarlar ve hakemler arasında yaşanan arbede kavgaya dönüştü.
Karabük Amatör 1. Küme'de Safranboluspor ile Karabük Demir ve Çelikspor
, Safranbolu Futbol
Sahası'nda karşılaştı.
Karabük Demir ve Çelikspor'u 4-0 üstün olduğu karşılaşmanın 50. dakikasında maçın hakemi Meftun Özçelik, Safranbolusporlu bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Bu sırada sahaya giren bazı taraftarlar ile hakemler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine maçın hakemi sahayı polis yardımıyla terk etti. Bir daha sahaya dönmeyen hakem, maçı tatil etti.
Taraftarlar arasında kavga
Beşbinevler Futbol Sahasında oynanan Yaylacık Gençlikspor ile Ovacık
Gençlikspor maçının sonunda da taraftar arasında kavga çıktı.
Yaylacık Gençlikspor'un 1-0 galibiyetiyle biten maçın hemen ardından iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı.
Bazı futbolcuların da katılmasıyla çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Güçlükle ayrılan taraftarların bazıları gözaltına alındı.
Yaşanan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde tribünlerden çıkan taraftarların kavga etmesi ve polisin müdahalesi yer alıyor.
Futbol,kavga,Karabük
25 Kasım 2018 Pazar 20:09