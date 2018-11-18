Karabük'te Amatör Maçta Kavga

Karabük
'te amatör kümede oynanan karşılaşma sonunda futbolcular arasında kavga
çıktı.
Karabük Amatör 1. Küme'de Beşbinevlerspor ile Adatepe
Dökecekspor, Beşbinevler Futbol
Sahası'nda karşılaştı.
2-2 sona eren maçın sonunda iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis
, kavga eden futbolcuları ayırmak için biber gazı sıktı.
Futbolcuları ayıran polis, bazı takım yöneticilerini ifade için karakola götürdü.
Yaşanan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde saha içinde tartışan futbolcuların kavga etmesi ve polisin futbolcuları ayırmaya çalışması yer alıyor.
Futbol,kavga,Karabük
18 Kasım 2018 Pazar 20:44