Karabük
'te Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından amatör telsiz sınavı yapıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından amatör telsizci adayları için Karabük'te amatör telsiz sınavı yapıldı. Karabük başta olmak üzere, Zonguldak
, Bartın
ve Kastamonu
bölgesinden 145 kişinin katıldığı sınav, 60 dakika sürdü. Amatör telsizci adaylarına başvurdukları ehliyet sınıfına göre, teknik, ulusal ve işletme alanlarından toplamda 50 soru yöneltildi. Sınav hakkında bilgi veren Türkiye
Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Karabük Şube Başkanı Hüsnü Bodur, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı birinci dönem amatör telsizcilik sınavı sona erdi. Karabük'ün de içinde bulunduğu Afyonkarahisar
, Ankara
, Antalya
, Bursa
, Çanakkale
, Elazığ
, Erzurum
, Gaziantep
, İstanbul Anadolu Yakası
, İstanbul Avrupa Yakası
, İzmir
, Kayseri
, Kocaeli
, Konya
, Mersin
, Muğla
, Samsun
, Tekirdağ
ve Trabzon
illerinde de yapıldı. Karabük ve çevre illerden toplamda 163 başvuru yapıldı ancak sınava 145 adayımız geldi." dedi. - KARABÜK
Kastamonu
, Bartın
, Zonguldak
, Karabük
, Güncel
Kaynak: İHA