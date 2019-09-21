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Karabük'te anaokulu öğrencilerinden aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla Karabük Üniversitesi Demir Çelik Anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle beraber hazırladıkları aşureleri dağıttı.

21.09.2019 11:34Karabük'te anaokulu öğrencilerinden aşure ikramı
Muharrem ayı dolayısıyla Karabük Üniversitesi Demir Çelik Anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle beraber hazırladıkları aşureleri dağıttı.
Anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, rektör yardımcıları, bazı fakülte dekanları, daire başkanları, öğrencilerin velileri ve üniversite personeli katıldı.
Etkinlik sırasında minik öğrencilerle bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Rektör Polat, aşure ikramından dolayı anaokulu öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Demir Çelik, Karabük, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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