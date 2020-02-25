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Karabük'te anne ve 5 çocuğu karbonmonoksitten zehirlendi

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

25.02.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:47Karabük'te anne ve 5 çocuğu karbonmonoksitten zehirlendi
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Özlem Özdoğan ve çocukları sobanın bulunduğu odada uyuya kaldı. Bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile uyanan anne Özdoğan, durumu 112 Sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Özdoğan ile evde bulunan çocukları Ecrin (6), Samet (5), Zeynep (4), Öykü (3) ve Yiğit'e (2) ilk müdahaleyi yaptı. Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen anne ve çocukları daha sonra ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına altına alınan anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan anneanne Ifakat Eren (70), "Ben yeni gitmiştim. Gidince bunlar uyumuş. Sonra duman tütmüş, çocukların bazıları dışardaymış. Olayı annesi fark ediyor ve sonra 112 ekiplerine haber vermişler. Ardından ben geldim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Karabük, Gümüş, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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