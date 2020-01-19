Haberler » Güncel » Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haber

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:06Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
'ün ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ahmet Aydın'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede binaya yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak evde bulunan Bahadır Bektaş Doğmuş'u (25) dışarı çıkardı.
Dumandan etkilenen Doğmuş, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:50  Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı
02:44  Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
02:36  Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı
02:33  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20.01.2020 03:01:48