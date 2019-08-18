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Karabük'te apartmanın istinat duvarı çöktü

KARABÜK'te, yağmur sonrası apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü.

18.08.2019 09:38 Karabük'te apartmanın istinat duvarı çöktü
KARABÜK'te, yağmur sonrası apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan ve sadece bir ailenin oturduğu 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Şans eseri kimse yaralanmazken, olay sonrası apartmanın 1'inci katında oturan Murat Kör, annesini alarak binadan çıktı. Gürültüyle birlikte sokağa çıkan mahalleli de yıkılan istinat duvarını görünce yetkililere haber verdi. Sokak, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Belediye ve AFAD ekipleri inceleme yaptı.
Murat Kör, "Annem mutfakta ben ise salonda oturuyordum. Bir gürültü koptu. Camdan dışarıya bakınca duvarın göçtüğünü gördüm. Herhangi bir sıkıntıya karşı evi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.



AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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