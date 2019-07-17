17.07.2019 16:39
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Karabük'te asfalt plenti çalışmaları

Karabük

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Vali Yardımcısı Barboros Baran'a kurulum çalışmaları ve devam eden asfalt plenti hakkında bilgi verdi.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Vali Yardımcısı Barboros Baran'a kurulum çalışmaları ve devam eden asfalt plenti hakkında bilgi verdi.
Genel Sekreter Uzun, Hamzalar mevkiinde bulunan İl Özel İdaresi yerleşkesinde kurulum çalışmaları devam eden asfalt plentindeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, plentin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını söyledi.
İncelemede, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu da yer aldı.
Kaynak: AA
Barboros Baran, Mehmet Uzun, Sekreter, Karabük, Güncel

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