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Karabük'te "Ata Planör Model Uçak" kursu

Türk Hava Kurumu (THK) Karabük Şubesi ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde "Ata Planör Model Uçak" kursu verildi.

23.08.2019 15:50 Karabük'te
Türk Hava Kurumu (THK) Karabük Şubesi ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde "Ata Planör Model Uçak" kursu verildi.
Model Uçak Rehber Öğretmeni ve Usta Öğretici Yakup Ateş tarafından Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Enerji Teknolojileri Kulübü öğrencileri ve kulüp danışman öğretim üyelerine verilen kursa 30 kursiyer katıldı.
Kursta, model uçak yapmanın yanı sıra, THK tanıtımı ve Türk sivil havacılığına iz bırakan Vecihi Hürkuş, Mehmet Fesa Evrensev, Nuri Demirağ, Sabiha Gökçen ve Emrullah Ali Yıldız'ın hayatları anlatıldı.
Öte yandan Karabük Üniversitesi Stadında eğitimi alanlara model uçakların uçuşları yapılarak yarışma düzenlendi.

Türk Hava Kurumu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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