Haberler » Güncel » Karabük'te Atatürk anıldı - Haber

Karabük'te Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıl dönümünde Karabük'te törenle anıldı.

10.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:54Karabük'te Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıl dönümünde 'te törenle anıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Biçer, Karabük POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İşlerine ara veren 2 belediye temizlik görevlisi, durakta ve caddelerde bulunanlar saygı duruşuna geçti. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Mustafa Kemal Atatürk, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:11 Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Burdur'da anıldı
12:16 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor
12:16 Vali Bilmez, Van Gölü'nde açıldı, ağ çekip, balık ayıkladı
12:15 Safran tarlalarına 80 bin turist
12:15 Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde 10 Kasım töreni
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:17:31