Karabük'te Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıldönümünde Karabük'te törenle anıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Biçer, Karabük POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İşlerine ara veren 2 belediye temizlik görevlisi, durakta ve caddelerde bulunanlar saygı duruşuna geçti. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.