Karabük'te Atatürk'e Hakarete Tutuklama

Karabük
'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
(POMEM) öğrencisi İ.Ö'nün, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği şikayeti üzerine harekete geçti.
Gözaltına alınan İ.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan İ.Ö, çıkarıldığı mahkemece "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklandı.
Mustafa Kemal Atatürk,Karabük
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:39