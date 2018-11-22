Karabük'te Başkanlık Ofisi Uygulaması

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Başkanlık Ofisi Uygulaması kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vergili, burada yaptığı konuşmada, vatandaşın ayağına giderek sorunlara çözüm bulduklarını söyledi.
Uygulamanın sorunların çözümünde etkili olduğunu ifade eden Vergili, "Vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve taleplerini yüz yüze görüşerek dinliyoruz. Birçok sorunu o anda çözüme kavuşturabiliyoruz. Vatandaşlarda bundan memnun oluyor." dedi.
Eksikliklerin kısa sürede giderilmesi için gerekenin o anda yapıldığını vurgulayan Vergili, vatandaşlarla birebir ilgilenmek için uygulamaya devam edeceğini kaydetti.
Rafet Vergili,Karabük
22 Kasım 2018 Perşembe 18:10