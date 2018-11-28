Karabük'te Başkanlık Ofisi Uygulaması

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, başkanlık ofisi uygulaması kapsamında Öğlebeli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.Başkan Vergili, burada yaptığı konuşmada, mahallelerin sorunlarını yerinde gördüklerini söyledi.Uygulamanın faydalı olduğunu ifade eden Vergili, "Karabük halkıyla iç içe olmak ve sıkıntılarını bizzat yerinde dinlemek amacıyla uygulamayı hayata geçirdik. Her gün bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Mahallelerde artık 2-3 tane sorun konuşuyoruz. Bu sorunlarda ufak sorunlar. Bir sonraki toplantıda sorunlar bitmiş olur." dedi.Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Vergili daha sonra mahalle muhtarı İsmail Alpboğa'dan mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.