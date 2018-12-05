Karabük'te Başkanlık Ofisi Uygulaması

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, başkanlık ofisi uygulaması kapsamında Hürriyet Mahallesi
'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vergili, yaptığı açıklamada, mahalle gezi ve toplantılarında vatandaşların talep ve şikayetlerini dileyerek sorunlarına çözüm bulduklarını söyledi.
Göreve geldiğinden itibaren Karabük'e bağlı bütün mahallelere ayrım yapmadan, eşit miktarda hizmet götürdüklerini ifade eden Vergili, "Mahallelerimizde artık ufak tefek sorunlar konuşulur oldu. Her mahallemize bir sosyal yaşam merkezi kurduk. Yine çocuklar ve yetişkinler için her mahalleye parklar yaptık. Mahallelerdeki çalışmalarımız artarak devam ediyor. Her gün başkanlık makamını bir mahalleye kuruyor ve vatandaşlarımızın ayağına giderek sorunlarını dinliyoruz, onlara çare olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Ceylan da Vergili'ye mahallelerine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Rafet Vergili,Hürriyet Mahallesi,Karabük
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:10