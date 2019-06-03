Karabük'te bayram öncesi şehitlik ziyareti

Karabük
'te, Ramazan Bayramı
öncesi şehit yakınları şehitliği ziyaret etti.
Beşbinevler Mezarlığında bulunan şehitliğe gelen şehit yakını ve vatandaşlar, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.
Ardından mezarların başına oturan vatandaşlar, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Suriye
'nin Afrin
bölgesinde terör örgütü PYD/ PKK
mensuplarınca şehit edilen Piyade
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
"ın Safranbolu
Şehitliğindeki mezarı başına gelen vatandaşlar, dua etti.
Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Karabük protokolü, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, ayrıca şehit ve gazi derneklerini de ziyaret etti.
Kaynak: AA
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