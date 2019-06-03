03.06.2019 18:25
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Karabük'te bayram öncesi şehitlik ziyareti

Karabük

Karabük'te, Ramazan Bayramı öncesi şehit yakınları şehitliği ziyaret etti.

Karabük'te, Ramazan Bayramı öncesi şehit yakınları şehitliği ziyaret etti.
Beşbinevler Mezarlığında bulunan şehitliğe gelen şehit yakını ve vatandaşlar, önce mezarların temizliğini yapıp sonra suladı.

Ardından mezarların başına oturan vatandaşlar, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar"ın Safranbolu Şehitliğindeki mezarı başına gelen vatandaşlar, dua etti.
Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Karabük protokolü, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ayrıca şehit ve gazi derneklerini de ziyaret etti.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Karabük, Güncel