Karabük'te bayramlaşma

CHP Karabük
İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı
dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
İl başkanlığında düzenlenen programa, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse
, il başkanı Abdullah Çakır
, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Törende konuşan Çakır, her bayram olduğu gibi bu bayramda da birlik ve beraberlik içinde sevinç yaşadıklarını kaydetti.
CHP Yenice
, Safranbolu ve Eflani
ilçe başkanlıkları tarafından da bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaynak: AA
Safranbolu
, Ramazan Bayramı
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