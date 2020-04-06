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Karabük'te bazı cadde ve sokaklara araç park yasağı getirildi

Karabük'te bazı cadde ve sokaklara araç park yasağı getirildi Karabük'te yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbir kapsamında kent genelindeki bazı cadde ve sokaklarda araç park edilmesi ve duraklaması yasaklandı.

06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:48
Karabük 'te bazı cadde ve sokaklara araç park yasağı getirildi
KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbir kapsamında kent genelindeki bazı cadde ve sokaklarda araç park edilmesi ve duraklaması yasaklandı.
İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda korona virüs salgını nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğunun en az seviyeye indirilmesi amacıyla park ve duraklama yasağı uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamında polis ekipleri 100. Yıl Mahallesi, 1002 ve 1003 No'lu cadde, şehir merkezinde Albay Karaoğlanoğlu Caddesi, Menderes Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Zonguldak Caddesi ve 5000 Evler Mahallesindeki 52. Sokak ve 115. Cadde üzerinde bulunan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Toplu taşıma araçları ve iş yeri servislerini kullanan vatandaşlarımızın maske kullanmalarına, il, ilçe ve belde belediye başkanları ve oda başkanlıkları tarafından halka maske takması yönünde teşvikte bulunulmasına, üyelerine ve halka maske temini konusunda yardımcı olunmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Karabük’te bazı cadde ve sokaklara araç park yasağı getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Genel

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Karabük'te bazı cadde ve sokaklara araç park yasağı getirildi
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