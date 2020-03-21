Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karabük'te belediyeler bankları kaldırdı - Haberler

Karabük'te belediyeler bankları kaldırdı

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan öldürücü yeni tip korona virüs nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşların "evde kal" uyarılarına uymamasının ardından Karabük ve ilçelerinde sokak ve parklarda bulunan banklar kaldırıldı.

21.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:11
Karabük'te belediyeler bankları kaldırdı
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan öldürücü yeni tip korona virüs nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşların "evde kal" uyarılarına uymamasının ardından Karabük ve ilçelerinde sokak ve parklarda bulunan banklar kaldırıldı.

Risk grubunda bulunan vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen sokak ve parklara çıkarak banklarda oturmasına banklar kaldırılarak çözüm bulundu. Karabük Belediyesi tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde bulunan banklar ekipler tarafından kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinde de belediye tarafından sokaklar, meydan ve parklarda bulunan banklar kaldırılarak vatandaşların oturması engellendi. Yenice ilçesinde de belediye tarafından bank ve kamelyalara şeritler çekilerek, risk grubundaki vatandaşların oturması engellendi. Belediyelerin aldıkları bu önleme rağmen bazı vatandaşların boş buldukları alanlar oturdukları görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

flaş - Haber Motosikletin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi - Haber Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haber Korona virüsü nedeniyle iş yerleri kapanmıştı, büyükşehir mama dağıttı - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading