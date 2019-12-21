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Karabük'te berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Karabük'te düzenlenecek olan 'Güzellik Show Festivali' kapsamında kentte bulunan kuaförler ve berberler hünerlerini sergileyecek.

21.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:24 Karabük'te berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek
'te düzenlenecek olan 'Güzellik Show Festivali' kapsamında kentte bulunan kuaförler ve berberler hünerlerini sergileyecek.

Karabük Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları Odası tarafından 24 Salı günü düzenlenecek olan 'Güzellik Show Festivali' kapsamında berberler saç şovları ile renkli görüntülere sahne olacak. Programda 15'i kadın kuaförü, 5'i berber olmak üzere 20 kişi yeteneklerini ve hünerlerini bu yarışmada gösterecek.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 'Güzellik Show Festivali'nin Karabük'te gerçekleşeceğini belirterek, "Amacımız hem üyelerimizin hünerlerini göstermek hem de üyelerimizin kaynaşmasını sağlamak adına hep beraber bu şova hazırlanıyoruz. Kadın kuaförlerimizin ve erkek berberlerimizin görsel şov oluşturacağı bu festivale tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - KARABÜK

Karabük, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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