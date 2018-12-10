Karabük'te Bıçaklı Yaralama

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:19



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:19

Karabük'ü Safranbolu ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde Saim Ö'ye ait iş yerine gelen Emrah Ç, Fuat E, Cemalettin Y. ve Harun S, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi Saim Ö. bıçakla yaralandı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Saim Ö, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.