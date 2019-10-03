Karabük
'te bin keklik doğaya salındı
KARABÜK,(DHA) ? KARABÜK'te, doğaya bin adet kınalı keklik salındı.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında Yozgat
Üretim İstasyonu'ndan tahsisi yapılan 1000 adet kınalı keklik, kentin farklı bölgelerinde doğaya salındı. 2019-2020 Merkez Av Komisyonu hükümlerince keklik salımı gerçekleştirilen alan ava kapatılarak, İl Şube Müdürlüğü'nce av koruma kontrol faaliyetleri sürdürülüyor.