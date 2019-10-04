Karabük'te bin kınalı keklik doğaya salındı

Karabük
'te bin kınalı keklik, doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında doğaya salındı.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Yozgat
'taki Kınalı
Keklik Üretim İstasyonu'ndan bin adet kınalı keklik aldı. Ekipler, kınalı keklikleri kentin farklı bölgelerinde doğaya bıraktı.
Keklikler doğaya salınırken renkli görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan, kekliklerin salındığı bölgelerin 2019-2020 av komisyonu hükümlerince avlanmaya kapatıldığı ve ekiplerin kaçak avlanmaya karşı kontrollerini sürdürdüğü belirtildi.