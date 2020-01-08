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Karabük'te bir ilçede okullar tatil edildi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak don ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

08.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:14Karabük'te bir ilçede okullar tatil edildi
'ün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak don ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi dahil) 9 Ocak Perşembe günü (yarın) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. - KARABÜK

Karabük, Ovacık, Güncel

Kaynak: İHA

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