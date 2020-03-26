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Karabük'te bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

Karabük'te bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.

26.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:08
Karabük'te bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı
Karabük 'te bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.
Kapullu bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaza sırasında otomobili kullandığı belirlenen Harun Değirmenci'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kaza sonrası otomobili kendisinin kullandığını beyan etmesi üzerine gözaltına alınan Erdem İncebacak hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçundan işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Kapullu bölgesinden Beşbinevler Mahallesi istikametine giden 78 AAJ 636 plakalı otomobil, Kapullu bölgesinde devrilmiş, kazada, araçta bulunan Bircan Değirmenci (40) yaşamını yitirmişti. Yaralanan Erdem İncebacak, Harun Değirmenci ve Celal Sezer ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel

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