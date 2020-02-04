Haberler » Güncel » Karabük'te bir mahkum firar etti - Haber

Karabük'te bir mahkum firar etti

Karabük'te bir mahkum, çalıştırılmak üzere götürüldüğü adliye binasından firar etti.

04.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:32Karabük'te bir mahkum firar etti
'te bir mahkum, çalıştırılmak üzere götürüldüğü adliye binasından firar etti.
Alınan bilgiye göre, Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü M.M, çalıştırılmak üzere sabah saatlerinde adliye binasına götürüldü.

Bir süre sonra görev yerinde bulunamayan M.M'nin adliye binasından firar ettiği belirlendi.

Cezaevi yönetiminin durumu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından firari hükümlünün yakalanması için ilde çalışma başlatıldı.
Polis, özellikle şehir dışına çıkma ihtimaline karşı kent giriş çıkışlarında önlem aldı, otogar ve garlarda ise arama başlattı.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:22:40