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Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor

Karabük Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini artırarak tüm cadde ve sokakları köpüklü ve ilaçlı sularla dezenfekte ediyor.

19.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:41
Karabük'te cadde ve sokaklar köpüklü dezenfekte ediliyor
Karabük Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini artırarak tüm cadde ve sokakları köpüklü ve ilaçlı sularla dezenfekte ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatlarıyla, il genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Yeni tip korona virüse karşı tedbirlerini attıran Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüs terminali, otobüs durakları ile şehir merkezinden mahallelere, ilçelere ve köylere ulaşımı sağlayan minibüs terminalleri başta olmak üzere sokak ve caddeleri köpüklü ve ilaçlı su ile dezenfekte ediyor. Tüm kentte köpük ve ilaçlı su ile çalışmalar aralıklarla devam edeceği belirtilirken, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları da otobüsleri tek tek dezenfekte etti.

Otobüs firması yetkilisi İsa Haznedar, firma olarak korona virüsüne karşı gerek yazıhane gerekse otobüslerde yolcuların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuklarını yapmaları için her gün dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "İlk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ederek tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgını atlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bize bu konuda bizlere yardımcı olmalarını ve devletimizin yaptığı çağrılara kulak vermelerini rica ediyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte sorunsuz bir şekilde atlatırız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Rafet Vergili, Karabük, Güncel

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